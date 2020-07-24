Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dönemde her alanda kendini gösteren yükselen fiyatlar, Merkez Bankasının da dikkatinden kaçmadı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 8,25 düzeyinde sabit tuttu. Yapılan duyuruda, toplam talep şartlarının sınırlayıcı etkisine rağmen, salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enf-lasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlendiği vurgulandı. Gıda enflasyonunun da dönemsel ve salgına bağlı etkiler sebebiyle arttığı belirtilen duyuruda şunlar kaydedildi: Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen bütün unsurları dikkate alarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının; ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için de para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmayı sürdürecek.