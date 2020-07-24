Geçtiğimiz aylarda 286 kilometre uzunluğundaki altı kesimi trafiğe açılan otoyolda, son 112 kilometrelik bölüme gelindi. Çift yönlü ve dörder şeritli olarak tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, 10 adet tünel bulunuyor. Dünyanın en genişi olacak bu tünellerin dördü hizmete alındı. Son etapla birlikte altı tünel daha açılmış olacak. İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayan otoyol, Kocaeli ve Sakarya illerini de kuzeyden katederek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor. Şu anda çalışmaların devam ettiği son etap olan Habibler-Hasdal kesimi de 2020 sonunda tamamlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi; şehir araçların şehir içi trafiğine girmeden, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla, transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirildi. Böylece mevcut Boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğu da azalacak.
Kuzey Marmara'da son viraj
24.07.2020 - 02:28 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni bir otoyol ağı ile İstanbul’un yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu’nda sona gelindi.
Etiketler : kuzey marmara,kuzey marmara otoyolu,
720317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/720317.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER