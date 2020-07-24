Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda 286 kilometre uzunluğundaki altı kesimi trafiğe açılan otoyolda, son 112 kilometrelik bölüme gelindi. Çift yönlü ve dörder şeritli olarak tasarlanan Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde, 10 adet tünel bulunuyor. Dünyanın en genişi olacak bu tünellerin dördü hizmete alındı. Son etapla birlikte altı tünel daha açılmış olacak. İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayan otoyol, Kocaeli ve Sakarya illerini de kuzeyden katederek Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanıyor. Şu anda çalışmaların devam ettiği son etap olan Habibler-Hasdal kesimi de 2020 sonunda tamamlanacak. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi; şehir araçların şehir içi trafiğine girmeden, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yolla, transit geçişinin sağlanması amacıyla projelendirildi. Böylece mevcut Boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğu da azalacak.