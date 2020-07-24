Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda söz konusu alanlara iki yılda 200 milyon liralık yatırım hedefleniyor. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye'nin tarım ve gıda yatırımlarının merkezi olması için en az 100 adet girişim sermayesi, özel fon veya kurumsal fona ev sahipliği yaparak, 1.000 adet fon yöneten uluslararası iş geliştiren profesyonele ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin tarım sektöründe küresel ölçekte öncü güç olabilmesi hedefiyle Letven Capital’in Gıda-Tarım ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurduğunu belirten Kaan, Türkiye'nin ihracatını, gelecek 10 yılda 18 milyar dolardan 180 milyar dolara çıkararak 2.000 tarım ve gıda firmasını KOBİ ve büyük ölçekli firmaya dönüştürmesinde can suyu olmak için üyelerini ve bütün paydaşlarını fona yatırım yapmaya davet etti.

Letven Capital Genel Müdürü Kâmil Kılıç ise fonun yüzde 30'u ile fikir, startup ve mikro ölçekli girişimlere, yüzde 70’i ile küçük ve orta ölçekli girişimlere yatırım yapacaklarını anlattı. Kılıç, “TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile en az 10 patent veya yeniliği ticarileştirmeyi, beş start-up’ın her birini en az 50 milyon TL değerleme seviyesine getirmeyi, Türkiye’den bir unicorn çıkarmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptı.