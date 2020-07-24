Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının alışveriş alışkanlıklarını hızla değiştirdiğini aktararak, içinde bulunulan dönemde e-Ticaret’in öneminin daha iyi anlaşıldığını ve yıllar sürecek gelişmenin aylar içinde gerçekleştiğini ifade etti. “e-Ticaret’e verilen desteklerin yeterince farkında değiliz” diyen Kopuz, şöyle devam etti: Son zamanlarda KOBİ'lerin yeni ekonomiye uyum sağlaması için birçok destek açıklandı. Firmalarımız bu desteklerden yararlanma konusunda daha aktif olmalı. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın e-Ticaret’i destekleyen çalışmaları var. Üstelik bu desteklerin yanında konuyla ilgili eğitimler de veriliyor. e-Ticaret’e entegre olmamış KOBİ’miz kalmamalı. Tüm KOBİ'lerimizin bu kampanyadan yararlanmasının, işletmelerinizin geleceği için büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Ticaret Bakanlığımız, e-Ticaret sitesi üyelik giderlerinin önemli kısmını karşılıyor, web sitesi üyeliği giderlerini destekliyor, gerektiğinde yazılım giderlerine de katkıda bulunuyor. Buna ilaveten Sayın TOBB Başkanı’mız Rifat Hisarcıklıoğlu, e-Ticaret platformları için vergi oranlarının düşürülmesi talebini ilgili bakanlarımıza iletti. E-Ticaret’te yer almak için en doğru zamandayız. KOBİ'lerimiz bu fırsatları kaçırmamalı.