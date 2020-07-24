Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

KOBİ’ler uzaktan çalışma için gerekli altyapıyı sağlamak üzere dijital dönüşüm gerçekleştiriyor. Dijitalleşme kapsamında KOBİ’lerin CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) sistemlerine harcadığı her 10 bin TL, 87 bin TL olarak geri dönüyor. Saha satış yönetimi uygulaması Ekmob’un CEO’su Sunay Şener, “Bu durum dijital dönüşümü hızlandırmanın ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne seriyor” dedi. Firmaya göre göre KOBİ’lerin dijital dönüşümü sağlamak için önce iletişim süreçlerini geliştirmesi gerekiyor. Kurum içi e-Posta kanalının doğru uygulanması, yüksek oranda kullanılan e-fatura ve kurumsal kaynak planlama sistemlerinin gözden geçirilmesi gerekiyor. Firmalar müşterileriyle ilgili tüm bilgileri telefonlarından görebiliyor. Firmanın iletişim bilgileri, cari bilgileri, son siparişi, son verilen teklif, son yapılan ziyaret, son arama, firmanın yaşadığı problem, firmanın yıllık potansiyel alım tutarı gibi onlarca farklı veriye erişilebiliyor.