Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Nanoteknoloji alanında SUNUM ve ITUnano’nun iş birliğinden doğan ileri teknoloji çözümlerin, enerjiden tıp ve eczacılığa, gıdadan savunma sanayiye uzanan farklı sektörlerin geleceğini şekillendirmesi bekleniyor. SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar “ITUnano ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin; öncelikli alanlarda, araştırma sonuçlarından elde edilen birikimi topluma yönelik yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürerek merkezler arası sinerji geliştireceğine inanıyoruz. Bu iş birliğinin, ülkemiz sanayi ve teknolojisini ileri taşımasını diliyoruz” dedi. ITUnano Müdürü Prof. Dr. Levent Trabzon da “Oluşan ikili iş birliğinin ülkemizin ve sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insana kaynağının oluşmasına ve katma-değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine destek olacağını bekliyoruz” diye konuştu.