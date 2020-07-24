Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağışıklık sistemleri henüz tam olarak gelişmediği için korunmasız olan yenidoğan bebeklerin vücutları bakteri ve mikropları almak için oldukça müsaittir. Bu nedenle en üst seviye koruma gerekir. Bağışıklık sistemlerini geliştirmenin en iyi yöntemlerinden biri de bebeğe sık sık hava aldırmaktır. Ancak bunu yaparken bebeği dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korumak önemlidir. Ebeveynlerin son zamanlardaki güvenilir tercihi bebego oluyor. Firma olarak temel amaçlarının, bebeğin yaşamının her alanında en sağlıklı ve en kaliteli ürünlere ulaşması olduğunu yineleyn şirket, bebego.com sitesi üzerinden hizmet vermekte. 2019 yılında Bursa'da açılan mağazası ile kullanıcılara ulaşan firma üretimde en kaliteli ve sağlıklı malzemelerden ve %100 Türk malı ürünler kullanmaktadır.

Organik ve anti bakteriyel kumaşlardan üretilmelidir

Puset örtüsü, anti bakteriyel kumaşlardan dokunan, bulunduğu ortamda pusetinizin üzerinde örterek bebeğinizi dış etmenlerden, bakteri ve mikroplardan korumanıza yardımcı olan örtülerdir. Organik ve anti bakteriyel kumaşlardan üretilmelidir. Pusetinizin üzerine örttüğünüzde hem bebeğiniz nefes alabilmeli hem de toz, kir ve bakterileri süzebilmelidir. Bebego bebek puset örtüleri bu amaç ve mantık doğrultusunda üretilmektedir.

Bebego puset örtüleri organik kumaştan üretilmektedir

Firma olarak, bebeğinizin sizin için ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Ve her anne baba gibi sizde bebeğiniz için en iyisini istiyorsunuz. Bu yüzden biz de, siz ve bebekleriniz için en kaliteli ve sağlıklı ürünleri kullanımınıza sunuyoruz. Bunlardan biri olan puset örtüleri, önemsiz bir parça gibi görünse de, aslında bebeğinizin sağlığında en önemli rolü oynuyor. Yenidoğan bebeğinizin bağışıklık ve solunum sisteminin gelişmesi için sık sık hava alması gereklidir. Ancak dışarıdaki hava biz büyükler için bile bazen tehlikeli olabiliyorken bebeklerin hassas vücutları bundan çok daha çabuk etkilenir. Bu yüzden mümkün olduğunca korumak gerekir. Bunun için de en önemli etken puset örtüsüdür. Dışarıdan gelebilecek her türlü kötü etkiye karşı bebeğinizi korur. Tabii doğru seçilmiş ise. Bebego puset örtüleri organik kumaştan üretilmektedir. Bebek dostu ürünlerdir. Kumaş yapısı itibariyle vücut ısısını muhafaza eder. Bebeğinize nefes aldırır bir kumaşa sahiptir. Anti-alerjiktir. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı bebeğinizi korur. Toz, kir ve bakterileri süzerek bebeğinizin temiz hava almasını sağlar. Cildiyle teması halinde herhangi alerjenik bir etkileşim göstermez. Bu nedenle bebego ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Bebego ürünleri sağlığınızı olduğu gibi bütçenizi de korur

Bebego ürünleri organik kumaşlardan üretilmektedir. Organik kumaş üretimi oldukça meşakkatlidir. Çevreye duyarlı kumaşlardır. Doğal kaynakları koruyan ekolojik tarım vasıtasıyla üretilir. Üretim aşamasında doğaya zarar vermez. İnsan sağlığına da bir zararı yoktur. Çünkü üretim aşamasında kimyasal ilaç kullanılmaz. Organik kumaşlar her şeyden önce insan sağlığını önemsemekte ve özellikle kanser, alerji gibi cilt hastalıklarının önüne geçmektedir. Çünkü organik kumaş üretiminde normal kumaşlarda yapılan yumuşatma, ağartma gibi işlemlerde kullanılan kimyasallar kullanılmaz. Sağlığınızı olduğu gibi bütçenizi de korur. Ekonomiktir. Her ne kadar pahalı olduğu düşünülse de, kıyaslandığında diğer kumaşlardan üretilen ürünler 5-10 yıkamada yapısını ve özelliğini kaybetse bile, organik kumaşlarda bu oran 100 yıkamaya kadar çıkabilmektedir. Bu da ürününüzü daha kullanışlı hale getirir. Bebego puset örtüsü ürünleri de aynı mantıkla üretildiğinden hem bebeğinize hem de cebinize dost ürünlerdir.

KAYNAK: https://bebego.com