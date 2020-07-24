S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
24.07.2020 - 23:25 | Son Güncelleme: 24.07.2020 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+", uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise "BB-" olarak teyit etti
Etiketler : S&P,türkiye,ekonomi,
720484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/720484.aspx
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