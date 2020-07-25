Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu belirterek “Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak” dedi. Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık yedi milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.