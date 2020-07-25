Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankadan yapılan yazılı açıklamada, şu konuların altı çizildi:

∂ New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler tarafından ‘sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran’dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle’ bankamız aleyhine dava açılmıştır.

∂ Müştekilerin bir kısmının da dâhil olduğu, buna benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açılmış olup, başarısızlık ile sonuçlanmıştır.

∂ Bankamız ile ilgili ifade edilen iddiaların asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran’dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır.

Açıklamada, Türkiye’ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisinin, özellikle bankayı hedef alan temelsiz ve mesnetsiz girişimlerde görüldüğü aktarıldı. Söz konusu girişimlere karşı tüm yasal hakların kullanılacağı vurgulandı.

DURUŞUMUZDAN VAZGEÇMEYİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank’a yönelik davaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: Bizi sindirmeyi amaçlayan siyasi ve ekonomik girişimlere karşı asla duruşumuzdan geri adım atmadık. Türkiye ekonomide tam bağımsızlık hedefleriyle izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını korkusuzca sürdürecek. Ne Halkbank ne de başka kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefiyle çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacak.