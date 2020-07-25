Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları 1.900 dolarla son dokuz yılın en yüksek seviyesine çıktı. Altının ons fiyatındaki rekor seviye, 1.921 dolarla 2011 yılında görülmüştü. Ons, yıllık bazda yaklaşık yüzde 25 değer kazandı. İçeride de altının gram fiyatı, 418 lirayla rekor seviyeye çıktı. Dünya Altın Konseyi, altın bazlı yatırım fonlarının portföylerine sene başından bu yana 734 ton altın eklediğini, dünya genelinde bu fonların ellerinde tuttukları altın miktarının 3 bin 620 tonla rekor seviyeye çıktığını duyurdu. ABD’nin Çin’den, Houston şehrindeki Çin Başkonsolosluğunu üç gün içinde kapatmasını istemesi sonrası iki ülke arasındaki tansiyonun yükseldiğini aktaran analistler; iki ülke arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesi hâlinde güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini bildirdi. Dünya genelinde 15 milyonu aşan Covid-19 vaka sayısındaki artışın küresel ekonomiler için hâlâ önemli risk potansiyeli oluşturduğunu belirten analistler, fiyat hareketlerinin anormal olduğunu da işaret ederek temkinli olunması gerektiğini vurguluyor.