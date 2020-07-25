İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8410 liradan alınan dolar, 6,8430 liradan, 7,9410 liradan alınan euro ise 7,9430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8480 liradan, euro ise 7,9320 liradan satılmıştı.