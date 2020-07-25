İstanbul Kapalıçarışı'da 6,8410 liradan alınan dolar, 6,8430 liradan, 7,9410 liradan alınan euro ise 7,9430 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,8480 liradan, euro ise 7,9320 liradan satılmıştı.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (25 Temmuz güncel dolar ve euro)
25.07.2020 - 08:46 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,8430 liradan, euro ise 7,9430 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
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720533 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/720533.aspx
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