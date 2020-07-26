Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Selçuk, bu ödemelerin peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında yapıldığını hatırlatarak “Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz'da yapacağız” bilgisini verdi. Böylece 768 bin yaşlı ve 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaş, bayram öncesi aylıklarına kavuşacak. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon lira ödeme yapılacağının altını çizdi. Bakan Selçuk, geçen sene bu kapsamdaki vatandaşlara yaklaşık 10 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğine işaret ederek bu sene tutarın yaklaşık 12 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini belirtti.