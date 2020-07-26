Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde şikâyetlerin artması üzerine "hasar danışmanlık şirketi" adı altında hizmet veren kurumlara yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Meclis’te çıkan kanunla vatandaşı gerçek alacakları konusunda mağdur eden bu şirketlerin, trafik kazaları uyuşmazlıklarında “dava takibi yapması” yasaklandı. Sigortalıların da haklarını, bunlara devretmesinin önüne geçildi. Trafik kazaları alanında uzman avukat Selim Ünal “Hasar tespit firmaları peşinen vatandaşa 5 bin-10 bin lira veriyorlardı. Sonrasında telefonu bile açmıyorlardı, çünkü temlikname almışlardı. Böylece hasar firmaları, alacağın tamamını bile zaman zaman kendilerine aktarabiliyordu. Vatandaş ise çoğu zaman bunu bilemiyordu” dedi. Yeni kanunla takip yetkisi avukatlara verildi. Böylece söz konusu firmaların haksız kazanç ve vatandaşları mağdur etmesi engellenecek.

BÜYÜK OYUN VARDI!

Selim Ünal “Avukatın yapması gereken işleri, hasar tespit firmaları yapıyordu. Avukat neden alamıyordu? Bunlar vatandaşa öyle vaatlerde bulunuyorlardı ki; bir ay içinde ödemenizi alırız, tazminatını alırız, 500 bin lira çıkar, 1 milyon lira çıkar gibi olmayacak rakamlar söylüyorlardı. Vatandaşlardan temlikname (devretme belgesi) alıp işleme koyuyorlardı. Vatandaşın şayet maddi tazminatı 200 bin lira ise bunlar sigorta şirketinden 50 bin lira alıyor, sonrasında dosyayı kapatıyorlardı. Bu şekilde birçok dosya önümüze geldi. Biz dava açtık, sonucunda 200 bin lira alacaksa bunu alıp vatandaşa verdik. Şimdi olması gereken ne ise o olacak. Avukat, hakkı ne ise onu alacak; müvekkil, hakkı ne ise onu alacak. Hasar firmaları gibi şu kadar alırız, bu kadar alırız demiyoruz. Temlikname olayı da tamamen ortadan kalktı. Bundan sonra avukat sözleşmesi ile kanunlar çerçevesinde işleyiş devam edecek. Yıllardır hasar firmalarının üzerine gidildi, en sonunda çözüme kavuşturuldu. Vatandaşlarımızın böyle bir mağduriyetten kurtarılması büyük bir başarıdır” diye konuştu.

VATANDAŞ DAVA MASRAFI VERMEKTEN KORKUYOR

Vatandaşlar, yargılama giderlerinin kendileri tarafından karşılanacağı, avukata peşin ve yüksek ücret ödeneceği gibi çekincelerle hasar firmalarına vekâlet veriyordu. Avukat Selim Ünal "Bu yeni kanun ile birlikte yeni problemlerin ortaya çıkmasının da önüne geçilmesi gerek. Aslında avukatlar peşin para almak zorunda değil. Bunu ilk başta kendi karşılar, dava sonuçlandığı zaman masrafları vatandaştan keser. Sadece kaza avukatları ile çalışacak vatandaşlar da, doğru bilgilendirilmiş olacak" dedi.