Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bu çerçevede üniversite son sınıfta staj yapacak olan öğrenciler bundan sonra sadece Yetenek Kapısı Platformu’na başvuracak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzuna girmeye hak kazanan öğrenciler tek tek değerlendirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, ihtiyacına göre bu öğrencilere staj teklifi gönderebilecek. Öğrenciler, gelen bu teklifler arasından kendilerine en uygun olanı seçebilecek. Proje ile kamu ve özel sektördeki staj imkânının tüm üniversite öğrencileri için ulaşılabilir hâle getirilmesi hedefleniyor. Pandemi sürecinde öğrencilerin staj yapacak kurum bulmakta zorlandığını dile getiren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Üniversite öğrencilerinin stajları ile ilgili paradigma değişikliğine gidiyoruz. Staj seferberliği ile öğrenciler şirket şirket ve kurum kurum gezmeyecek. Başvuru yaptıktan sonra seferberliğe dâhil olan kurumlar öğrencilere staj teklifi gönderecek. Öğrenciler de kendilerine uygun stajı seçebilecekler. Mecbri stajı olmayan öğrenciler de staj seferberliğinden faydalanabilecek” dedi.