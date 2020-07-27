Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlerde görev yapan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin kullanacakları botlar da, yüzde 100 yerli donanımlarla üretilecek. Hazırlanan proje ile serbest bölgede faliyet gösteren Ares Tersanesi'nde yapılacak 122 bot, altı yılda teslim edilecek. Tersanenin genel müdürü Utku Alanç, "Prototip botun testlerinin akabinde, yıl sonunda seri üretime başlayacağız. Haftada bir botu denize indireceğiz. Özgün ve yerli tasarımlarımız Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine girecek" dedi.