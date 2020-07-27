Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da bugün tarihî günlerden biri yaşanacak... 2018'den bu yana zaman zaman gündeme gelen "endekslerden iki sıfır atılması" uygulaması, bugün yapılacak sistem güncellemesi ile hayata geçecek. BİST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ile endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alınacak. Güncelleme ile endeks değerinin virgülden sonra iki hane gösterilmesine devam edilecek. Geçiş tarihinden önceki endeks değerleri ise 100'e bölünmek suretiyle güncellenecek. Analistler, endeksin 100 binin üzerinde bulunmasının hem kullanım zorluğuna hem psikolojik olarak "pahalı" algısına neden olduğunu belirterek, atılan bu adımın sadeleşmeyi sağlayacağını, teoride bir anlam ifade etmese de psikolojik etkisinin "uzun bir süre pozitif anlamda destekleyici" olmasının beklendiğini kaydetti. 1997'de endeksten iki sıfır atılması ile pay piyasalarında güçlü bir ralli yaşanmıştı. Endeks, bir önceki yıl kapanışına göre yüzde 254 değer kazanmıştı. Dünya geneline bakıldığında, endekslerin büyük bir kısmı da bin ila beş bin arasında seyrediyor.



VİOP'TA DÖNÜŞÜM

VİOP'ta ise endeks vadeli işlem sözleşmeleri büyüklüğü 100'den 10'a düşürülecek. Fiyat adımı 0,025'ten 0,25'e çıkarılacak. Fiyat kotasyonu 10 ile çarpılmış değerler üzerinden yapılacak. VİOP'ta yeni kullanım fiyatlarını içerecek sözleşme kodları değiştirilecek ve geçiş öncesindeki pozisyonlar yeni sözleşmelere taşınacak. Endekslere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde açık bulunan tarihli emirler ile aktive edilmemiş şarta bağlı emirler ise iptal edilecek.



Modern atılımlarla büyüyor

1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) adıyla faaliyete başlayan borsada, ilk olarak 1997'de endekslerden iki sıfır atılmıştı. 103.500 seviyelerindeyken yapılan güncellemeyle, borsa, ertesi gün 1.035 puandan yoluna devam etti. Borsa İstanbul'da, özellikle 2015'ten itibaren teknolojik atılımlar, altyapı yatırımları ve gelişen ürün yelpazesi ile yatırımcı sayısı ve tabanında genişleme sağlandı.