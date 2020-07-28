Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya 3,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığını bildirdi. Bakanlık’tan yapılan açıklamada Covid-19 salgını sürecinde vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumaya yönelik Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulduğu hatırlatıldı. İlk toplantısını 22 Mayıs 2020'de yapan Kurul’un, bugüne kadar dört toplantı gerçekleştirdiğine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: Bu kapsamda Kurul’a intikal eden 1.251 başvurudan, karara bağlanan başvuru sayısı 732 olurken incelemeye alınan ve savunması tamamlanan 91 firmadan 60 firmaya idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

MEYVE-SEBZE İLK SIRADA

519 başvurunun incelemesi ve savunma sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada “İdari müeyyideye konu uygulamaların, 25’nin toptan sebze ve meyve, 19’nun temel gıda ürünü, beşinin maske kumaşı, dördünün cerrahi maske, dördünün ekmek yapma makinesi, ikisinin saç tıraş makinası ve birinin de dezenfektan ile ilgili olduğu görülmektedir” denildi.

500 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Kurul tarafından inceleme yapılan firmalardan savunmaların istendiği belirtilen açıklamada, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulandığı bildirildi.