Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracat ailesi olarak hem sahada hem sanalda ihracatla yükselen Türkiye için mücadele ediyoruz. Türk ihracatçısı özellikle mobilya sektöründe katma değer oluşturan ürünleriyle Uzak Doğu’yu yakın edecek güce sahip” dedi. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Başkanı Ahmet Güleç ise “Haziran ve temmuz performanslarımız, bu yıl yaklaşık 4 milyar doları yakalayacağımızı gösteriyor. Bugün ortalama 2,8 dolar olan kilogram satış bedelini 7 dolarlara çıkarmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇİN'DEKİ FUARA MİLLİ KATILIM

Furnistry 2020 Sanal Fuarı, Türkiye’nin önde gelen 50 mobilya firmasını 30 Temmuz’a kadar uluslararası satın alımcılarla buluştururken Çin’de fiziki olarak düzenlenen ve 30 Temmuz’a kadar sürecek ‘CIFF 2020 Uluslararası Mobilya Fuarı’na ihracatçılar 11’inci defa millî katılım gösterdi. Fuarda, 45 ihracatçı firma, ürünlerini 4.000 metrekarelik alanda sergilerken, Türkiye’nin farklı lokasyonlarından tüm dünyaya sanal fuar aracılığıyla ulaşıyorlar.