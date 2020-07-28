Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde pek çok sektör ekonomik çalkantılarla mücadele etti. Bunlardan biri de ayakkabı sektörü oldu. Özellikle spor ayakkabı tedariğinde aksamalar meydana gelirken, ticarette de arz talep dengesizliği yaşandı. Pandemi nedeniyle ülkelerin sınırlarını kapatması ve iç ticarete ağırlık vermesi, bu durumu tetikleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

“Spor markaları üretim güçlerini dörtte birine düşürmüş durumda”

Türkiye'de spor ayakkabı sektörünün önemli şirketlerinden BATU Spor Malzemeleri Kurucusu Sercan Köse, küresel spor markalarının koronavirüsten büyük ölçüde etkilendiğini belirterek, “Maske ve eldiven üretiminin pandemi döneminde daha ağır basarken, küresel markaların üretim noktaları da yüzde 80 oranında bu ülkelerde olduğu için oldukça etkilenmiş durumda. Tıpkı otomobil sektöründeki gibi spor markaları üretimlerinin yüzde 25'e kadar düştüğünü görüyoruz” dedi.

Bazı markaların çok büyük olmalarına rağmen, Türkiye gibi bir pazarda zarar ettikleri için başı boş bırakılmış durumda olduklarını vurgulayan Sercan Köse “Doğru dokunuşlarla, bu durum pozitif yönde etkilenebilir. Şayet, sahte ayakkabı veya tekstil ürünleri gibi sektöre balta vuran olumsuzlukların önüne geçemezsek Türkiye açısından daha kötü bir sonuç doğması olası” şeklinde konuştu.

"Krizi fırsata çevirmenin tam zamanı"

Krizi fırsata çevirmenin tam zamanı olduğunu söyleyen Sercan Köse “Küresel salgın sonrasında küçülen dünya ekonomisinde, doğru pazarlarda, zamanında teslimat yapabilirsek ve çalışanların maliyetini, üretim kalitesini ve lojistik anlamdaki sürdürülebilirliğini sağlayabilirsek Türkiye olarak dünyanın yeni üretim fabrikası olabiliriz” ifadelerini kullandı.

Dünyada ayakkabı üretiminin merkezi olarak bilinen Çin ve Hong Hong gibi ülkelere ayakkabı ihracatı gerçekleştirdiklerinin altını çizen BATU Spor Malzemeleri kurucusu Sercan Köse “Spor markalarını baz alırsak yıllık 100-150 bin adet ürün satışı gerçekleştiriyoruz. İspanya, İtalya, Fransa, Venezuella ve Türkmenistan'a da ihracatımız sürüyor. Sadece Türkiye'de değil, İngiltere'de ve Hong Kong'ta ofisleri bulunan bir firmayız. Müşterilerimiz hangi ülkedeyse, o ülkeye yakın ürünlerin sevkiyatı yapılıyor. Türkiye içerisinde şu ana kadar 200'ü aşkın noktaya ulaştık, devamını getirmek tamamen bizim başarımız olur” dedi.

İthalat ve ihracat daraldı

TÜİK verilerine göre 2020 yılının ilk 5 ayında Türkiye'nin spor ayakkabı ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44'lük daralma ile 6 milyon 800 bin 281 dolar, ithalat ise yüzde 25 daralma ile 20 milyon 798 bin 855 dolar oldu. 2020'nin bu döneminde en çok ihracat Suudi Arabistan, Irak ve Birleşik Krallık'a yapıldı. En çok ithalat ise 10 milyon 352 bin 223 dolar ile dünyanın ayakkabı üretim merkezlerinden sayılan Vietnam'dan yapıldı. Vietnam'ı 5 milyon 462 bin 619 dolar ile Endonezya ve 3 milyon 975 bin 857 dolar ile Çin takip etti.