Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom'un, Türkiye'de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla 2013 yılında hayata geçirdiği PİLOT girişim hızlandırma programının 8. dönem girişimleri belirlendi. Türk Telekom, farklı alanlarda uygulama geliştiren teknoloji odaklı 8 ekibe, toplamda 1,2 milyon TL nakit desteği ile birlikte iş birliği yapma fırsatı sunacak.

Girişimlerden 350 istihdam, 41 milyon TL ciro sağlandı

Türk Telekom'un, teknolojiye yaptığı yatırımlarla ‘inovasyon ve girişimcilik' konularına öncülük ettiğinin altını çizen Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, “PİLOT'tan bugüne kadar 65 girişim mezun oldu. Girişimlere toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde nakit desteği verdik. Destek verdiğimiz girişimler geçtiğimiz yıl 350 kişiye istihdam sağladı, 41 milyon TL ciro elde etti. Girişimlere verdiğimiz destekle ülke ekonomisine katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptığımız yatırım miktarını önemli ölçüde artırdık. Her ekibe 150 bin TL nakit desteğinin yanı sıra aynı zamanda güçlü bir mentor desteği de sağlıyoruz. Desteklediğimiz girişimlerin küresel çapta başarılara imza atmasını istiyoruz” dedi.

Yapılan şirket açıklamasına göre, PİLOT'un yeni dönemine seçilen ekipler, iş fikirlerini başarılı bir şekilde uygulayabilmek için 12 hafta boyunca sektör profesyonelleri ile başarılı girişimci ve yatırımcılardan oluşan Türk Telekom mentor ağından geri bildirim alacaklar. Bu doğrultuda fikirlerini daha da ileri taşıyacak girişimler; şirketin teknoloji altyapısının yanı sıra ofis alanı, bulut hizmetleri ve mobil iletişim desteği gibi imkânlardan faydalanacaklar. Şirket ayrıca, ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda tanıtım desteği de sağlayacak.