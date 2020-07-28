Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mas İlaç Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Can Alkoçlar ile TriborArge Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Murat Özayman arasında imzalanan anlaşma ile TriborArge’nin tüm patent ve know-how konularında işbirliği gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mas İlaç Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Can Alkoçlar, ‘’Bugünden yarına yatırım yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlaç üretim ve patent paylaşımı dışında sektörde yeni fikirleri ve çözümleri olan mucit ve girişimcilerimizi de etkin bir şekilde destekleyerek, dünyaya açılmalarına yardımcı oluyoruz. Türk kimya şirketlerinden birçok patent sahibi TriborArge ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğimizin, bu anlamda büyük değer taşıdığına inanıyorum’’ diye konuştu.

TriborArge Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Murat Özayman’da Mas İlaç ile gerçekleştirdikleri işbirliği çerçevesince patentlerinin uluslar arası alanda insanlık adına katma değer oluşturacağına inandıklarını vurgulayarak, kısa bir süre sonra patentlerinin tüm dünyada kullanılacak hale geleceğine inandıklarını söyledi.

Türk kimya şirketlerinden TriborArge’nin patentleri; trans-dermal üstünlüğü olan bitki ekstreleri, kalsiyum fruktoborat üretilmesi ve lipozomlanması, herhangi bir ilaç, tıbbi cihaz veya kozmetik etken maddesinin lipozomlanması, skualen kapsülleri ve yüzde 99,99 etkili antiviral temizlik dezenfektan üretimi gibi patentleri içeriyor.