Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamanın, 1 Temmuz 2020 tarihi itibaryla Ankara Ticaret Odasında devreye alındığını hatırlatan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Yaygınlaştırma çalışmaları süren proje kapsamında, 124 odamızın 300 ticaret sicili müdürlüğü personeline eğitim verilerek, uygulama eğitimine katılan odalarımızda da devreye alındı. Uygulama ile ticarette işlemlerin hızlı gerçekleşmesi ihtiyacı karşılanmış oldu. Uygulamanın devreye alındığı 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yaklaşık olarak 7.500 ilan elektronik ortamda birliğimize aktarıldı ve yayımlandı. Günlük olarak 1.000’in üzerinde ilanı elektronik ortamda almaya başladık” dedi.

2020 yılını Türkiye Ticaret Sicili gazetesi için dijital dönüşüm yılı olarak ilan ettiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, gazetenin yazılım altyapısı yenilendiğini, internet sitesinin güncellenerek, e-Devlet kapısı üzerinden veya e-İmza ile de giriş yapılabildiğini söyledi.

Numuneye jet vize

İhracatın önündeki bir engel daha kalktı. Sergilerde ve fuarlarda numune olarak kullanılacak eşyanın gümrük işlemleri bundan böyle elektronik ortamda yapılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda sergilerde, fuarlarda ve numune olarak üretim modellemesinde kullanılacak eşyanın uluslararası hareketini kolaylaştırdık. İş insanlarımız artık elektronik ortamda düzenlenen Beyan Formu ile beraberinde getirdikleri sergi ve fuar eşyası ile numunelik eşyanın gümrük işlemlerini beklemeden, hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilecek" dedi.