Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında yüzde 10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 11,6 oranında artarak 87 değerini aldı.



Tüketici güven endeksi Temmuz ayında yüzde 2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.