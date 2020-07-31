Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hem alışveriş hem sosyalleşme alanı olarak talep gören AVM'ler, salgın sonrasında açıldıkton sonra bir türlü eski günlerine dönemedi. AVM'lerde salgın öncesinin yüzde 50-60'ı kadar ziyaretçi olduğu belirtiliyor. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Başkanı ve Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi Alp Önder Özpamukçu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin AVM'lere ağır bir darbe vurduğunu belirterek "Çin, AVM'leri yeniden açtığında müşterilerinin yüzde 70'ini kaybederek başlamıştı. Türkiye de aynı süreci yaşadı. Temmuz ayına geldik, gerçek anlamda açılış haziran sayılır. Haziran başından temmuz sonuna kadar geldiğimiz dönemde hala yüzde 55'ler belki biraz da yüzde 60'a doğru giden müşteri sayıları var" dedi.



50 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Ülkemizde AVM'lere 50 milyar dolar civarında yatırım yapıldığını, şu anda 15 milyar dolarlık bir kredi borcu bulunduğunu söyleyen Özpamukçu "Şehirlerde yeteri kadar meydan yok. AVM'ler halkın sosyal alanı. Bu nedenle bankalara da devlete de bir takım görevler düşüyor. Perakendeciye görev düşüyor. Burada memlekete yapılmış dev bir yatırım, yüz binlerce istihdam söz konusu. Burada el birliği ile bir şeyler yapma zamanı" dedi.