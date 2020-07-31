Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in ev sahipliğinde; Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik bakanları ile EPDK başkanı, ülke genelinde kurulacak şarj istasyonlarının yol haritasını masaya yatırdı. Şarj istasyonlarının kurulumunda teknik ve idari hususların ele alındığı toplantıda, şarj yönetimi ve donanım standartlarının oluşturulması, gerekli mevzuat düzenlemeleri, fiyatlandırma, yavaş ve hızlı şarj gereksinimleri, ulusal projeksiyon ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de her bin kişiye 155 araç düştüğünü belirterek “2030 yılına geldiğimizde bir milyon ila 2,5 milyon elektrikli aracın yollarda olacağını öngörüyoruz. Bu araçlar için her 10 araca bir şarj noktası olacak şekilde şarj noktası planlaması yapıyoruz. Böylece yaklaşık 250 bin adet kamuya açık şarj noktası oluşturacağız” dedi. Şarj altyapısının yerli araç piyasaya çıkmadan önce hazırlanması için çalışmalara başladıklarını ifade eden Dönmez, konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.



ELEKTRİĞİN ÖNEMİ ARTIYOR

Türkiye’nin enerjisini, Türkiye’nin otomobiliyle buluşturacaklarını belirten Dönmez “Dünyada dijitalleşmenin artmasıyla elektriğin önemi daha da artıyor. Akıllı sistemler, yapay zekâ ve depolama gibi teknolojilerle enerjide ciddi bir değişim yaşıyoruz. Bugün elektriği sadece klasik anlamda tüketici dediğimiz kişi ya da kurumlar tüketmiyor. Günümüzün oyuncuları artık TOGG örneğinde de olduğu gibi cansız nesneler ve yapay zekâ yazılımları da olabiliyor. TOGG’un her türlü yapay zekâ temelli teknolojiyle eşleşecek ve onları yönlendirecek olması bunun en güzel örneklerinden birisi” diye konuştu.