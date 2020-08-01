Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi döneminde hükûmet tarafından istihdamın korunması için hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği bir ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk “Sosyal Koruma Kalkanı” ile çalışan ve işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Bu kapsamda mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği’ni bir ay süreyle uzattıklarını bildiren Bakan Selçuk; işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin uygulaması ve nakdî ücret desteğinin de sürdüğünü ifade etti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Salgının başlamasının hemen ardından hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği, işletmelerimize destek oldu, istihdamımızı korumamızı sağladı. Bir ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, çalışma hayatı için oldukça önemli. Normalleşmeye yeni başlayan işletmelerimize büyük faydası olacaktır” dedi.

Kısa çalışma uygulamasından yaklaşık 3,5 milyon çalışan yararlanıyor. Bu kişilere nisan ayından bu yana yapılan ödemelerin toplamı, 15 milyar TL’yi buldu. Ayda 1.170 TL olan ücretsiz izin desteğinden de yaklaşık 1,7 milyon çalışan istifade ediyor.