İstanbul Kapalıçarışı'da 6,9720 liradan alınan dolar, 6,9740 liradan, 8,2010 liradan alınan euro ise 8,2030 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,97 liradan, euro ise 8,21 liradan satılmıştı.
Dolarda sular durulmuyor! İşte son durum
01.08.2020 - 17:50 | Son Güncelleme: 01.08.2020 - 17:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,9740 liradan, euro ise 8,2030 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,euro,son durum,
722082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/722082.aspx
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