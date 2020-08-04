Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recap Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini yıllık 100 milyar dolar çıkarma hedefi, özel sektörü harekete geçirdi. Türkiye'de yatıımı bulunan ABD'li firmalar ile bu ülkeye iş yapan Türk şirketlerinin örgütlü olduğu Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBT Council), ticareti hızlandıracak bir sistem için düğmeye bastı. Konsey, ABD'nin 51 eyaletindeki milyonlarca firmayı kapsayacak bir network ağı kuracak. ATBT Council Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, bu ağ üzerinden Amerikalı alıcılara hazır giyimden ev tekstiline, işlenmiş tarımsal ürünlerden mobilyaya kadar her türlü ürünü tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Terzioğlu "ABD'li firmaların Türkiye'den beklentileri çok fazla. Bunlara cevap vermek istiyoruz. ABD'nin bütün eyaletleriyle temas hâlindeyiz” dedi. Merkezi Seattle Washington'd bulunan ve Amerika'nın sekiz önemli eyaletinde örgütlü olan Kuzeybatı Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCINW) ile geçen yıl iş birliği anlaşması yaptıklarını hatırlatan Terzioğlu, bu kanal sayesinde ABD'nin her eyaletine ulaşacaklarını, ABD'li firmaları kuracakları network ağına dâhil edeceklerini anlattı. Çalışmalar TACCI Doğu Amerika Başkanı Demirhan Demir, TACCI Atlanta'yı kuran Tunç Kip ile Faruk Cıngıllı, Prof. Musa Pınar ile TACCI Washington'un başındaki İlhan Geçkil öncülüğünde devam ediyor.

ABD’de ticaret odalarına kayıtlı 14 milyon şirketin olduğunu ifade eden Terzioğlu, kuracakları network ağıyla Türk ihracatçısının bu firmalara ulaşmasını kolaylaştıracaklarına dikkat çekti. ABD’yle Çin arasında yaşanan ticaret savaşları sebebiyle ABD’li firmaların Çin’den yaptıkları ithalatın gerileme eğiliminde olduğuna işaret eden Terzioğlu, koronavirüs salgınının bu süreci daha da hızlandırdığını vurguladı. Terzioğlu, dört merkezde tamamlanan çalışmaların eylülde yedi merkeze çıkacağını, TOBB, DEİK, TAİK ve UsChamber'ın da çalışmaya destek olmasını beklediklerini dile getirdi.