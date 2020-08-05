1.985 dolarla tarihi zirvesini gören ons düşüşe geçti ve dün 1.970 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı bayram tatili sonrası işleme açılan yurt içi piyasalarda, 441-442 lira seviyelerinde denge buldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 723 lira, cumhuriyet altını 2.952 liradan satıldı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini belirtiyor.
Altında yükseliş hız kesti
05.08.2020 - 02:28 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle rekorlar kıran altının onsunda, kâr satışları etkili oldu.
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722742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/722742.aspx
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