Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1.985 dolarla tarihi zirvesini gören ons düşüşe geçti ve dün 1.970 dolara kadar geriledi. Altının gram fiyatı bayram tatili sonrası işleme açılan yurt içi piyasalarda, 441-442 lira seviyelerinde denge buldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 723 lira, cumhuriyet altını 2.952 liradan satıldı. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 435-450 lira bandının izleneceğini belirtiyor.