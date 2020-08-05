Dolar 6,9420 liradan, euro ise 8,2170 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı'da 6,94 liradan alınan dolar, 6,9420 liradan, 8,2150 liradan alınan euro ise 8,2170 liradan satılıyor.
Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! (5 Ağustos güncel dolar ve euro)
05.08.2020 - 09:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 09:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar 6,9420 liradan, euro ise 8,2170 liradan güne başladı.
Dolar 6,9420 liradan, euro ise 8,2170 liradan güne başladı.
Etiketler : dolar,altın,
722779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/722779.aspx
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