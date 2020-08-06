Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan kişiler için zorunlu hale getirilen yetki belgesi uygulaması 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle başlıyor.

Söz konusu belge olmadan bahsedilen tarihten itibaren araç alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek.

İkinci el araç satışı yapılan yerleri, ödeme yöntemlerini ve satış şartlarını da düzenleyen yönetmelik ile çok ciddi cezalar da uygulanmaya başlayacak.

Ancak düzenlemenin hayata geçirilmesine sayılı günler kala ikinci el araç ticaretiyle uğraşan 50 bin işletmenin çok küçük bir bölümünün belgeyi aldığı ortaya çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne giden ve yeni düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik değişikliği ile ise belgesiz araç satışı yapanlara araç başına 5 bin TL ceza öngörülüyor.

İLK ARAÇTA 5 BİN TL CEZA

Düzenlemeye göre yetki belgesi olmadan araç alım satım yapan kişiye ilk araçta 5 bin TL, ceza sonrası satış işlemine devam etmesi halinde ise araç sayısına göre bu rakamın katlanarak artacak.

BAKANLIK TESPİT EDİP VERGİ MÜKELLEFİ YAPACAK

Yine yeni yapılan değişikliklere göre; ikinci el araç alım satımını kayıtdışı yapılması halinde ise bu kişilerin tespit edilip Maliye Bakanlığı'na bildirileceğini, söz konusu kişilerle ilgili bakanlığın inceleme başlatacağını ve bu kişilerin vergi mükellefi yapılıp, beyanname cezası kesilecek.

YETKİSİ OLMAYAN SANALDA DÜKKAN AÇMASIN

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önüne giden düzenlemede ikinci el motorlu kara taşıtının satılması, satışından vazgeçilmesi veya taşıt teslim belgesinin süresinin sona ermesi halinde üç gün içinde ilanların yayından kaldırılması istenirken, internet ortamında satışa çıkarılan ikinci el araçlarla ilgili, işletmelerin üyeliğinden önce Bakanlığın

internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin elektronik ortamda mağaza açılışına izin verilmemesi, işletmelerin elektronik ortamdaki

mağaza adı olarak yetki belgesindeki unvan veya işletme adını kullanmasının sağlanması isteniyor.

İLAN YASAĞI GETİRİLSİN

Yeni Şafak'ın haberine göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle ayrıca, işletmelerin her bir ilanından önce bakanlığın internet sayfasından veya Bilgi Sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin ilanlarını yayımlamaması ve yayımlanmış olanların kaldırılması, aynı ikinci el motorlu kara taşıtına yönelik birden fazla işletme tarafından verilen ilanlarda, taşıt sahibi olan veya o taşıta ilişkin taşıt teslim belgesi bulunan işletmenin talebi üzerine mükerrer ilanları yayımdan kaldırılması da talep ediliyor.

SATIŞTAN 7 GÜN ÖNCE EKSPERTİZ RAPORU ZORUNLULUĞU

Düzenlemede, satışı yapan işletmelerin, satışın yapıldığı tarihten önceki yedi gün içinde ekspertiz raporu almasını ve bu rapora ilişkin ücretin de satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedbenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenmesi isteniyor.

Söz konusu raporun olası mağduriyetlerin önüne geçmek için yetki belgesine sahip işletme ile raporu düzenleyen işletme tarafından en az beş yıl süre ile saklanması koşulu da gündemde.