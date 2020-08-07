İstanbul Kapalıçarşı’da 487,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 487,70 liradan, 3 bin 213 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 234 liradan, 445 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 449 liradan, 3 bin 140 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 160 liradan, bin 570 liradan alınan Yarım Ziynet bin 580 liradan ve 785 liradan alınan Çeyrek Ziynet 790 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında son durum (7 Ağustos 2020 altın fiyatları)
07.08.2020 - 13:16 | Son Güncelleme: 07.08.2020 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,70 lira oldu.
Kaynak: İHA
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