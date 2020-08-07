Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,53 değer kazancıyla günü 1.060,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 25 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29, holding endeksi yüzde 2,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,94 ile teknoloji, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile madencilik oldu.

Gün içinde 985,38 puan ile 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımları ile artıya geçse de bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,88 değer kaybederek düşüşünü üst üste ikinci haftaya taşıdı.

Analistler, gelecek hafta Çin ve ABD'de sanayi üretimi, İngiltere ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yurt içi veri gündeminde ise, cuma günü açıklanacak sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verilerinin öne çıktığını kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.025 seviyesinin destek, 1.100 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.