İhracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artıp 1,68 milyar dolara yükseldi. Gıda ve tarım ürünlerinde ihracatın 10 milyar doları aşması, sektörün net ihracatçı konumunu güçlendirdi. Yılın ilk 6 ayında ihracatta öne çıkan ürünler fındık, un ve makarna oldu. Bu 3 ürün ihracatın yüzde 14'ünü oluşturdu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerden Irak'a un, tavuk eti, konserve domates, Almanya'ya fındık ve kiraz, Rusya'ya ise şeftali, domates, mandalinayı daha fazla ihraç ettik. Rusya'dan Buğday, Brezilya'dan soya ve kahve, Ukrayna'dan mısır aldık.
Dünyanın dört bir yanına gıda ürünleri ihraç ettik
08.08.2020 - 04:32 | Son Güncelleme: 08.08.2020 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya salgınla boğuşurken, Türk gıda ürünlerine talep arttı. Veriler, yılın ilk 6 ayında gıda ve içecek sektörünün 10,1 milyar dolarlık ihracat, 8,74 milyar dolarlık da ithalat yaptığını gösterdi.
Etiketler : ihracat,fındık,
723522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/723522.aspx
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