Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracat haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,5 artıp 1,68 milyar dolara yükseldi. Gıda ve tarım ürünlerinde ihracatın 10 milyar doları aşması, sektörün net ihracatçı konumunu güçlendirdi. Yılın ilk 6 ayında ihracatta öne çıkan ürünler fındık, un ve makarna oldu. Bu 3 ürün ihracatın yüzde 14'ünü oluşturdu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerden Irak'a un, tavuk eti, konserve domates, Almanya'ya fındık ve kiraz, Rusya'ya ise şeftali, domates, mandalinayı daha fazla ihraç ettik. Rusya'dan Buğday, Brezilya'dan soya ve kahve, Ukrayna'dan mısır aldık.