Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk etapta bunların 4 bin 413'ünün satış işlemi tamamlandı ve 1,1 milyar lira gelir elde edildi. Lojmanda öncelik, ikamet eden memura veriliyor. 5-7 ve 10 yıl süreli ödeme seçenekleri sunuluyor. Satış ihalesinde en yüksek bedel ve ödeme koşullarını kabul eden memur, oturduğu lojmanı satın alabiliyor. Lojmanı alan memur, konutun yüzde 20'sini peşin kalan tutarı 60 ay, yüzde 25'i peşin kalan tutarı 84 ay veya yüzde 30'u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere; yıllık TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. TÜFE, en fazla yüzde 12 olarak hesaplanacak. Peşin satın alma tercihinin kullanılması hâlinde yüzde 10 indirim uygulanacak. Memurun satın almak istememesi hâlinde kamu konutu, en yüksek teklif veren istekliye satılacak.