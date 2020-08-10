Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin köklü okullarından biri olan ve 2018 yılında Bakanlık onayı ile kademeli olarak fen lisesine dönüştürülen İstanbul Validebağ Fen Lisesi, WCEP (Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı) ile Uluslararası Akademik Ortaklık Protokolü imzalayarak dünyanın önemli uluslararası lise eğitim programlarından biri olan AP'yi (Advanced Placement) uygulamaya aldı. Türkiye'de uluslararası müfredat uygulayan ilk fen lisesi olduğu belirtilen İstanbul Validebağ Lisesi'nin öğrencileri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk üniversitelerinin resmi olarak tanıdığı bu müfredat programıyla üniversite eğitimini 3 yılda tamamlayabilme ve çift diploma alabilme imkanına sahip olacak. Ayrıca protokol kapsamında uygulanacak "Kanada Eğitim Bakanlığı Karşılıklı Öğrenci Değişim Programı" ile de öğrenciler, özel kontenjan ve kabul fırsatından yararlanabilecek.

"Amaç, modern eğitim ile öğrencileri dünyaya açmak"

Yaklaşık bir yıllık kapsamlı bir çalışma sürecini başarıyla geride bırakarak fen liselerine örnek olacak bir iş birliğine imza attıklarına dikkat çeken WCEP Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, "Devlet liselerimizin eğitimini uluslararası düzeye taşımak için çıktığımız bu yolda, köklü okullarımızdan birini daha dünyaya açacak olmak büyük bir onur. Özellikle de ilk kez bir fen lisesinin uluslararası müfredatı uygulamaya alması, geliştirdiğimiz değişim odaklı projelerin gençlerimizi ve dolayısıyla ülkemizi daha da ileri götüreceğine olan inancımızı perçinlemesi bakımından çok kıymetli. Temel gayemiz, modern bir eğitim ile öğrencilerin kültürlerarası becerilere sahip, ülkesini yurt dışında en iyi şekilde temsil eden bireyler olarak dünyaya açılmalarını sağlamak" dedi.

İş birliğine değinen İstanbul Validebağ Fen Lisesi Müdürü Gürhan Kurukaya ise "Bu iş birliğinin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Okul olarak AP Uluslararası Müfredat programını uygulayan ilk fen lisesi olmaktan gurur duyuyoruz. Temel amacımız; insana, tabiata, milli ve manevi mirasa saygılı, cesur, okuyan, sorgulayan, hür düşünen, hakkı ve adaleti üstün tutan, 21. yüzyıl becerilerine hakim insanlar yetiştirmek. Şimdi sıra, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bu insanların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlamak. Bu yolda bize destek veren tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize, proje danışmanlarımıza ve sevgili WCEP ailesine de çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Lise eğitimiyle üniversite derslerinden muaf olunabilecek

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yürürlüğe alınan ve tüm dünyaya yayılan Advanced Placement, 60'tan fazla ülkede uygulanıyor. Türkiye'de çok az sayıda okulda uygulanan program, Dünyada en önemli uluslararası diploma programlarından biri olarak kabul ediliyor. 1955 yılından bu yana uygulanan program, Amerikan üniversitelerinde lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği SAT sınavlarının da uygulayıcısı olan College Board tarafından yürütülüyor. 'İleri Düzey Yerleştirme Programı' olarak da adlandırılan Advanced Placement eğitimde mükemmeliyeti hedefleyen, güçlü, kapsamlı ve çok çalışmayı gerektiren bir program olarak öne çıkıyor. Program, gerek derslerin içerik ve işlenişi gerekse de bilgiyi ölçme tarzıyla öğrencilere henüz lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma imkanı sunuyor. Ön üniversite programı olarak da adlandırılan AP, öğrencilere yurtdışındaki üniversitelere başvururken kabul aşamasında ve derslerden muaf olma konusunda avantajlar da sağlıyor.