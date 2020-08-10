Denetim, vergi ve danışmanlık şirketi Deloitte Türkiye deneyimli ortaklarının liderliği ile hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor. Denetim, vergi, danışmanlık, risk danışmanlığı ve finansal danışmanlık alanlarında hizmet veren şirketin yeni Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam olurken Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri ise Özlem Gören Güçdemir oldu.
Deloitte Türkiye'de yeni liderler
10.08.2020 - 15:22 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 15:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deloitte Türkiye’nin Denetim Hizmetleri Lideri Ali Çiçekli ve Finansal Danışmanlık Lideri Kıvanç Çıdam olurken Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Lideri ise Özlem Gören Güçdemir oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Deloitte Türkiye,
724052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/724052.aspx
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