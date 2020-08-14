Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türk Telekom, 2020’nin ilk yarısını rekorlarla kapattı. Yüzde 19 büyüme ile 13,3 milyar TL gelir elde eden şirket, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık gelir büyümesi performansını kaydetti. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk altı aylık değeri olan 6,2 milyar TL’ye ulaşırken, güçlü operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılması ile düşen finansal giderler, Türk Telekom’a, 1,6 milyar TL net kâr olarak yansıdı. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2020’nin ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2,1 milyar TL’ye yükseldi. Özelleştirmeden bu yana 17 milyar dolar yatırım gerçekleştiren şirketin bu yılki yatırım hedefi 6,4 milyar TL.

YEREL PARAYLA TİCARETTE İLK ADIM

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın

azaltılması yönünde önem arz ediyor” şeklinde konuştu. Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanarak toplam 48,7 milyon aboneye ulaştıklarını ifade eden Önal, sabit geniş bant internet abone sayısının 857 bin artışla 12,2 milyona yükseldiğini, fiber abone sayısının yüzde 26 artış ile 4,8 milyona ulaştığını, mobil abone sayısının ise 22,8 milyon olduğunu kaydetti. Pandemi etkisiyle sabit genişbantta abone başına aylık ortalama data kullanımının yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 arttığını anlatan Önal “2020’nin ilk altı ayında abone başına aylık ortalama sabit data kullanımı ise 178 GB ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 yükseldi. Bu yılın ikinci çeyreğinde, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık” ifadelerini kullandı.

FİBER AĞI 314 BİN KİLOMETREYE ULAŞTI

Ümit Önal, Türkiye’nin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan fiber ağıyla bu süreçte, kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandıklarını dile getirdi. "Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps’den 12 Mbps’e çıkardık. 'Sadece merkeze değil herkese' hizmet anlayışıyla Türkiye’nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz" diyen Önal, bu durumun, yatırım stratejilerini ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekledi.

602 MİLYON TL TEMETTÜ

Stratejilerini uygulamaya devam ederken, 2020 öngörülerini koruduklarını aktaran Önal, üç yıl aradan sonra 602 milyon TL temettü dağıtarak, hissedarlara değer katma taahhüdünü bir kez daha ortaya koyduklarını vurguladı.

BU YIL 1 MİLYON HANE FİBERLE TANIŞACAK

Pandemi döneminde 500 bini nakil olmak üzere 2 milyon 250 bin eve sabit internet kurulumu yapan Türk Telekom’un yatırımlarının büyük kısmını bakırdan fibere geçiş oluşturuyor. Şirket bu yıl 1 milyon hanelik fiber dönüşümünü hedefliyor.