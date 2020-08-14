Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de siber saldırıya uğrayan KOBİ’lerin yüzde 60’ı altı ay içerisinde kepenklerini indiriyor. Yılda ortalama 2,2 milyon dolardan fazla zarara uğrayan KOBİ’lerin dörtte üçünde IT güvenliğini sağlayacak uzmanın olmadığına dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, KOBİ’lerin güvenlik duvarı kullanmaları, çalışanlara eğitim vermeleri, güvenli şifreye geçmeleri, verileri düzenli yedeklemeleri ve kötü niyetli yazılımlara karşı savunma programları yüklemeleri konusunda ikaz etti.