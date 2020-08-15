Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belgenin dokuz yıllık belirsizliği ortadan kaldırdığını ifade eden Karanfil “Güçlü müteahhitlik sektörümüzün yurt dışında tamamladığı projelerin toplam değeri 428 milyar dolar. Libya bunun içinde 29 milyar dolarla yer alıyor ancak iç savaşla birlikte güvenlik sebebiyle çalışmaları yarıda bırakıp dönmek zorunda kaldık. Mutabakat Zaptı burada biriken problemlerin çözümü için son derece önemli olacaktır. Libya, altyapı, sağlık ve eğitime öncelik verecek şekilde 184 yeni proje başlatacak ve bunun için ayırdığı bütçe 16 milyar dolar. Öyle görünüyor ki, Libya’nın imarında önümüzdeki günlerde Türk müteahhitleri çok daha büyük bir rol üstlenecek” dedi. Geçen yıl Türkiye’nin Libya ile ticaret hacminin 2,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Karanfil “İmzalanan anlaşmayla yatırımlarımızın artacağı ümidiyle özellikle inşaat malzemeleri ve diğer birçok bağlantılı üründe de ihracat artışı yaşayabiliriz” değerlendirmesinde bulundu. Karanfil, şunları kaydetti: Şu anda Libya ile ticari ilişkilerimiz uluslararası bankalar üzerinden sürmektedir. Bu durum finansal süreçlerde ek maliyetlere ve uzamalara sebep olmaktadır. Bundan dolayı diğer öncelikli beklentimiz süreçlerin Türk bankaları üzerinden yürütülmesine ilişkin düzenlemelerin bir an önce yapılması. Umarız bu konuda da yakın zamanda adımlar atılır. Serbest Ticaret Anlaşması, TSE’nin akreditasyonu ve ortak sanayi tesislerinin oluşturulmasına yönelik anlaşmaları da yine ilk etapta hızla üzerinde durulması gereken başlıklar olarak görmekteyiz.