Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını ifade etti.

Halihazırda faaliyette olan işletmelerin yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce iki defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığını belirten Pekcan, “İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir” dedi.

Bakan Pekcan, Ticaret Bakanlığınca aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3’ten fazla taşıt satışının ticari faaliyet kabul edileceğini ve kayıt dışı ticari faaliyetlerin takip edilerek yaptırım uygulanacağını bildirdi.



Satışı yapılan taşıt sayısı hesaplanırken, Türkiye Noterler Birliğinden alınan verilerin esas olacağını anlatan Pekcan, aynı kişinin hem kendi adına hem de vekâleten yaptığı tüm satışların dikkate alınacağına dikkati çekti.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatının, yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar arasına eklendiğine işaret eden Bakan Pekcan, “Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek” dedi.

Bakan Pekcan, "Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yetki belgesi verilmesinde bürokrasi azaltıldı

Düzenleme ile yetki belgesi verilmesi ve yenilenmesinde bürokrasinin de azaltıldığına dikkati çeken Pekcan, “Bugüne kadar hem belediyeler hem de ticaret il müdürlükleri tarafından iki ayrı iş yeri kontrolü yapılmakta iken, bundan böyle bu kontrol yalnızca belediyeler tarafından ruhsat düzenlenmeden önce yapılacak” ifadesini kullandı.

Daha önce düzenlenen ve geçerlilik süresinin 5 yıl olduğu belirtilen yetki belgeleri için de yenileme başvurusu yapılmasına gerek bulunmadığının altını çizen Pekcan, Bakanlıkça verilen yetki belgelerinin artık, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iptal edilinceye kadar geçerli olacağını bildirdi.

Pekcan, yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmelere Ticaret Bakanlığınca hem idari para cezası uygulanacağını hem de yapılan uyarıya rağmen aykırılığı ortadan kaldırmayan veya tekrarlayan işletmelerin yetki belgelerinin iptal edileceğini belirtti.

Pekcan, bu sayede, hizmet kalitesinin artırılmasına ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesine katkı sağlanacağını ve sektörün mevzuata uygun faaliyet göstermeyen işletmelerden arındırılacağını söyledi.

İlanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan veren işletmelerin tüm ilanlarında yetki belgesi numarasına yer vermek ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanını kullanmak zorunda olacağına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

“Ayrıca, ilanlarda tüketicileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer verilemeyecek. Bu yükümlülüklere uymayan işletmelere Ticaret Bakanlığınca idari para cezası uygulanacak ve işletmenin yetki belgesi iptal edilebilecek. Diğer taraftan, işletmelerin taşıt satış ilanlarının yayımlandığı ilan siteleri; yetki belgesine sahip olmayan işletmeleri üye yapamayacak, ilanlara ilişkin talep ve şikayetleri etkin şekilde sonuçlandıracak ve ilanlara ilişkin bilgileri Bakanlığa iletecek. Vatandaşlarımızın, ticari faaliyet kapsamında olmayan ikinci el taşıt ilanlarına ise herhangi bir kısıtlama getirilmiyor, bu ilanlar eskiden olduğu gibi verilmeye devam edecek. İlan siteleri için getirilen bu kurallar 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Yapılan düzenlemeler sayesinde yetkisiz verilen ve aldatıcı niteliği bulunan ilanların sebep olduğu haksız rekabet ve tüketici mağduriyetleri önlenirken, yetki belgesiz ticari faaliyetler de Bakanlıkça takip edilerek cezalandırılabilecek.”

Diğer taraftan ekspertiz raporunun satıştan önceki üç gün içinde alınması gerekeceğini ifade eden Pekcan, ekspertiz raporunun bu süre içinde alınmaması durumunda, rapor alınmamış gibi işlem göreceğini kaydetti.

‘Güvenli Ödeme Sistemi’ ile alım satım artık zorunlu

İkinci el taşıt alım satımındaki nakit ödemelerde ‘Güvenli Ödeme Sistemi’nin kullanılmasının zorunlu hale getirildiğinin altını çizen Pekcan, “Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde, taşıt alım satımında yaşanan dolandırıcılık ve sahtecilik faaliyetleri ile çalınma riskleri bertaraf edilecek, para transferlerinin hızlı ve kolay biçimde yapılması ve kayıt altına alınması sağlanacak. Ayrıca, tüm taraflar açısından modern, güvenli ve teknolojik bir altyapı ile zaman, iş gücü ve maliyet avantajı oluşturulacak; aynı zamanda, işlemlerin kayıt altına alınması ve kamu otoritelerine güvenilir verilerin sağlanması suretiyle kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlanacak" şeklinde konuştu.

Pekcan, daha önce yetki belgesi verilen işletmelere 30 Haziran 2021 tarihine kadar süre verildiğini belirterek, "Daha önce Bakanlığımızca yetki belgesi verilen işletmelerin, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarına haiz olduklarını gösteren belgeyi 30 Haziran 2021’e kadar İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Bilgi Sistemine (İETTS) aktarmaları gerekiyor. Yükümlülüğün bu tarihe kadar yerine getirilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilecek” dedi.