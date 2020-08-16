Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’un ekonomiye etkisinin GSMH’de yaklaşık yüzde 4-6 dolaylarında olacağı öngörüsünün hatırlatıldığı raporda, bu oranın, KOBİ’lerin yüzde 60’ının kapanmasına, ayakta kalanların ise ortalama 40 günlük iş kesintisine uğramasına sebep olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ne benzer özellik taşısa da “daha derin ve uzun süreli” olduğuna dikkat çekildi.



Covid-19’un etkisinin depremden farklı olarak fiziksel yıkım değil, “güvenlik hissi” ile “güven” kaybına yol açtığı ifade edilirken, bu kaygıların 2008 finansal krizi döneminde de yaşandığının ve toparlanma sürecini uzattığının altı çizildi. Raporda ayrıca, toparlanma sürecinde olan işletmelerin yüzde 67’sinin, krizden toparlanma evresine geçmek için odaklandığı iş modellerinin başında yeni ürün ve hizmet geliştirmek olduğu tespitine de yer verildi.



KOÇLUK DESTEĞİ BEKLİYORLAR

Her 100 işletmeden 85’i eğitim ve koçluk alanında desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtirken, özellikle “finans eğitimi”, “tecrübe paylaşımı”, “empati ve iş sürekliliği” alanında iş dünyası örgütlerinden katkı beklediğini ifade etti.