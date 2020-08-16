Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinde 1,5 milyon yeni müşteri kazanan Halkbank yılın ilk yarısında güçlü bir büyüme gösterdi. Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü yüzde 30,3 artışla 595,7 milyar TL'ye çıkaran Halkbank bankacılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan banka, KOBİ bankacılığı alanında ise yüzde 22,3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Toplam mevduatı 400 milyar TL'ye ulaşan banka bu dönemde 1,8 milyar TL kâr elde ederek her alanda güçlü bir performans ortaya koydu.



120 MİLYAR LİRALIK İSTİKRAR KALKANI

İkinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye'nin, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan “Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı cevaplar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri ile birlikte 120 milyar TL'yi aştı. Türkiye'nin bize güvenini boşa çıkarmadığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Halkbank'ın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ kredilerinin payının yüzde 54 olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti: Esnaf ve sanatkârlara finansal desteğimizi sürdüreceğiz. Ticari hayatın olağan akışını sürdürmek için küçük işletmelerin maddi anlamda elini rahatlatacak çalışmalara devam edeceğiz. Biz esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 22’sinden esnaf ve sanatkârlarımız yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında 720 bin esnafımıza 17,8 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 540 binden fazla esnafımıza da 10,2 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlarımızın kullanmış olduğu kredilerden doğan borç ödemelerini de üç ay süreyle erteledik. İktisadi faaliyetin normalleşme sürecinde, ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz.



55 BİN KİŞİYE AVANTAJLI KONUT KREDİSİ

Bireysel müşterilerine destekte, hız kesmediklerini ifade eden Arslan “Pandemi esnasında edindiğimiz deneyimi normalleşme adımlarıyla birlikte daha da ileriye taşıdık. Türkiye tarihinin en düşük konut kredisi faiz oranlarını sunduğumuz Avantajlı Konut Kredisi ile 55 bin müşterimize 12,9 milyar TL kredi kullandırdık. Birlikte el ele vererek, konut satışında tarihin en yüksek haziran ayı rakamlarına ulaştık. Yerli üretime özel taşıt kredisi ve ikinci el taşıt kredisi kampanyalarımız ile de taşıt almak isteyen ticari ve bireysel müşterilerimizin finansman ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca, devreye aldığımız Sosyal Hayata Destek Kredisi ve Tatil Destek Paketleri sayesinde normalleşme sürecine verdiğimiz destek ile piyasadaki canlılığın yılın ikinci yarısında artarak devam edeceğine inanıyoruz” dedi.



Paraf Kart ile bir milyon kişiye ulaştı

Dijital bankacılık ve Paraf Kart konusunda kendilerine yeni hedefler koyduklarını belirten Arslan şunları söyledi: Alternatif dağıtım kanalları ve dijital bankacılık alanında sunduğumuz hizmet, pandemi sürecinde bizlere büyük bir avantaj sağladı ve 1 milyondan fazla müşterimiz kredilerini bu kanallar aracılığıyla kullandı. Giderek gençleşen müşteri profilimizin talep ve beklentilerini karşılamak üzere yeni yatırımlar yapıyoruz. Tüketici davranışlarını yakından gözlemlediğimiz bu dönemde, Paraf Kart'ı geliştirecek çalışmalar da başlattık. Paraf Dual ile banka kartı ve kredi kartını tek kart hâline getirerek müşterilerimize önemli bir kullanım kolaylığı sağladık. Hem bireysel müşterilerin hem işletmelerin kullanımını artırarak Paraf Kart’ı ticari hayatın en aktif kartı yapmak istiyoruz.