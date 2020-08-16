Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Yapı'nın "Yüzde 0,64 faiz fırsatı sizin için devam ediyor" kampanyası kapsamında ev sahibi olmak isteyenler bankasız, kefilsiz, masrafsız ve 72 ay vadeli yüzde 0,64 faiz avantajından yararlanabiliyor. Ayrıca temmuz-ağustos fiyatlarının geçerli olacağı kampanyada liste fiyatına yüzde 15 indirim uygulanacak ve ilk taksit ödemesi de 2021 yılında başlayacak. Teknik Yapı’nın İstanbul’da devam eden projelerini kapsayan kampanya eylül sonuna kadar sürecek.

Konut satın alımlarında faiz yükünün çok önemli bir kriter olduğunun altını çizen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Umut Durbakayım “Kamu bankaları ve Emlak konut GYO önderliğinde başlatılan düşük faiz ve uzun vadeli konut kampanyasına gösterilen yoğun ilgi, vatandaşlarımızın çok büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin en bariz örneğidir. Tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunulan konutlara gösterilen talepler her anlamda rekor kırdı. Düşük faizli satışların yaşandığı haziran ve temmuz aylarında yaklaşık 400 bin adet konut satışı gerçekleşti" diye konuştu. Söz konusu iki ayda Teknik Yapı bünyesindeki yedi projede toplam 650 daire satıldığını açıklayan Durbakayım, bu süreç içinde 20 binden fazla telefon görüşmesi yapıldığını ve yaklaşık 4 bin ailenin satış ofislerini ziyaret ettiğini söyledi.