Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Çalışmalara belirlenen takvim doğrultusunda 11 Ağustos’ta start verilirken, görüşmelerin pandemi nedeniyle sanal ortamdan yapıldığı öğrenildi. Takvime göre, kamu temsilcileriyle yapılan bütçe görüşmeleri 4 Eylül’e kadar sürecek. Görüşme takviminde 200’ün üzerinde kamu kurumu ve üniversite bulunuyor. Yeni bütçeyle birlikte yeni bir sisteme de geçilmiş olacak. Kamu hizmetlerini ‘program yaklaşımı’ ile ele alan bir bütçe yapısına geçilecek. Program bütçenin, durağan ve tek seferlik bir yapı olmadan, günün ihtiyaçlarına göre değişen, dinamik bir bütçeleme sistemi olduğu ifade ediliyor. Program bütçeyle vatandaşların ödediği verginin ne için, nerede ve nasıl kullanıldığı daha şeffaf bir şekilde görülecek. Yeni bütçeleme uygulanmasının, öncelikle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde yani, Bakanlıklar ve onlara bağlı kuruluşlar ile üniversitelerde başlatılması planlanıyor. Yeni sisteme yönelik ilk hazırlıklar, 2012’de başlatılmıştı. Uygulamanın temellerini atmak için ABD, Avustralya, Fransa, Kanada ve Kore başta olmak üzere 11 ülkenin bütçe yapıları incelenmişti.