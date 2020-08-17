Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır." dedi.
Bakan Albayrak: Türkiye, bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır
17.08.2020 - 16:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, hane halkı ve kamu borçluluğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla çok daha iyi durumdadır. Türkiye ekonomisi, dünden bugüne nasıl direncini koruyarak nice badirelere göğüs gerdiyse bu küresel krizden de daha da güçlenerek çıkacaktır." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,
725496 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/725496.aspx
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