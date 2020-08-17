Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, beraberindeki Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile beraber Güzelsu Yol Yapım Şantiyesine gitti.

Burada çevre yolu ile ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, beraberindekilerle Van-Hakkari yolunda yapımı süren Güzeldere Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 bin 137 metre uzunluğun yapılacak iki tünelin 32 viraj olarak bilinen noktayı bay pas edeceğini söyledi.

Sıkıntılı yolların bir bir aşıldığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kışın zor şartlarında sürekli kapanan yollar artık tüneller sayesinde kapanmayacak hale gelecek. Vatandaşımız rahatça ulaşımını, erişimini sağlayabilecek. Van ve Hakkari, sınır bölgelerinde çok önemli görev üstleniyor. Bu yollar hem bütün sınır kapılarımıza çıkıyor hem de illerimiz arasında ulaşımı sağlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Projeleri bulundukları yere hayat, canlılık veriyor, sınır ticaretini artıyor, turizm, tarım ve hayvancılığı geliştiriyor. Güzeldere Tünelleri ülkemizdeki en önemli işlerimizden bir tanesi. İnşallah bu tünellerin bitmesiyle buralara çok büyük kazanımlar olacak. Ticarette, hayvancılıkta, tarımda, turizmde ve önemlisi sınır ticaretinin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlayacak."

Güzeldere Tünellerini 2022'ye kadar tamamlamayı planladıklarını analatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her noktasında çok değerli çalışmalarımız var. Bir taraftan ulaşım ve erişimi sağlarken bir taraftan da mühendislik açısından dünyanın gıptayla baktığı çok önemli projeler yapıyoruz. Tünel işleri ülkemizde artık o kadar ilerledi ki sıradan işler gibi duruyor. Bu yüzden mühendislerimiz, mütahitlerimiz, yüklenicilerimiz, taşeronlarımız büyük bir özveriyle bütün dünyanın en önemli işlerini yapmaya devam ediyor. İnşallah bu projelerimiz bir bir bitecek ve yeni projelere başlayacağız. Bugün de Van'ın çok önemli kangren olmuş projelerine el attık. İnşallah önümüzdeki günlerde Van için çok hayırlı gelişmeler olacak. Amacımız vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması."

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.