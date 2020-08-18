Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 27'lik bir artış anlamına geliyor. Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 92,6 milyar TL'sinde kredi kartları, 19,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Banka kartıyla yapılan ödeme tutarında yüzde 66, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise yüzde 21 büyüme gerçekleşti. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksitini de kapsayan ‘Kamu-Vergi Ödemeleri’ için 1 Temmuz-4 Ağustos arasında 5,6 milyar lira kartlarla ödendi. Ortalama işlem tutarı 550 TL olurken kartlarla yapılan kamu-vergi ödemelerinin yüzde 60'ı internetten yapıldı. 30 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı'nda kartlarla 10,5 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Bu değer, 2019 yılının Kurban Bayramı'na göre kartlı ödemelerde yüzde 36 artışa işaret etti.

BİR GÜNDE 4,3 MİLYAR TL

Bayramdan bir gün önce ödeme adedi rekoru yenilendi. 30 Temmuz’da 27,2 milyon adet ödeme işlemi yapılırken bir önceki rekor 26,6 milyon adet ödeme işlemi ile bu senenin Ramazan Bayramı öncesinde görülmüştü. 30 Temmuz’da yaklaşık 4,3 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam beş gün süresince yapılan kartlı ödemelerin yaklaşık beşte ikisini oluşturdu. Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler sektör bazlı incelendiğinde en fazla kartlı ödemenin yüzde 30 pay ile ‘market-gıda’ sektöründe gerçekleşti. Market-gıda sektörünü yüzde 11 pay ile ‘akaryakıt istasyonları’ ve yüzde 9 pay ile ‘giyim ve aksesuar’ sektörleri takip etti.