Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkça hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenleme ile ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini açıkladı. Ticaret Bakanlığının ‘Yenilenmiş Ürünlerin Satışı’na yönelik düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Pekcan, söz konusu yasal düzenlemenin, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle, güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarının sağlanması amaçladığını vurguladı. Pekcan, şunları kaydetti: Mevcut durumda özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli bir şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız Yönetmelik taslağı, ülkemizde ‘yenilenmiş ürün’ sisteminin kanuni altyapısını oluşturacak. Bu sayede tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli bir şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek.

SERTİFİKALI SATIŞ

Pekcan, bu kapsamda kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebileceğineve sertifikalı bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğine dikkat çekti. Ticaret Bakanlığından ‘yenileme yetki belgesi’ alarak faaliyette bulunacak olan yenileme merkezlerinin, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan ‘alıcı’ ve ‘satıcı’ kanalları oluşturabileceğini anlatan Pekcan “Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında ‘yenilenmiş ürün’ ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak” ifadelerini kullandı. Pekcan, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini sözlerine ekledi.

15 milyar TL’lik pazar legalleşecek

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye’de hâlen yıllık 20 milyon civarında ikinci el cihaz pazarının olduğunu belirterek “Böylesine büyük bir pazarın ülkemize vergisel katkısı ise neredeyse yok denecek kadar az. İkinci el pazarının ortalama büyüklüğünün 12-15 milyar TL aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Yeni düzenlemeyle ikinci el cihaz pazarı legalleşecek, sağlıklı bir ticaret ortamı doğacak. Devletimiz, neredeyse hiç gelir elde edemediği bir pazardan vergi geliri elde edecek. Ayrıca binlerce kişinin istihdam edileceği iş kollarının oluşmasına vesile olunacak. Böylece sektörümüzde kayıt dışılık azalıp; sektöre ve ülkeye değer katan firmalar katlanarak artacak” dedi.

İhraç da edilebilecek

∂ Bir süre önce elektronik atıkların değerlendirmesine ilişkin proje başlatan dijital operatörlerden Vodafone, ikinci el telefon ve tabletlerin satışına için de çalışma başlatmıştı. Hükûmetin düzenlemesi ile çalışmalarını hızlandıracak olan Vodafone, ikinci el telefonların iç piyasada satışının yanı sıra ihraç edilebileceğini de açıklamıştı. Ticaret Bakanlığının düzenlemesi, bu çalışmalar için dayanak oluşturacak.